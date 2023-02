Munik Nunes surpreende fãs ao revelar que se casou com Paulo Simão

Munik Nunes surpreendeu seus seguidores do Instagram na tarde desta quarta-feira (1º/02) ao revelar que se casou com o empresário Paulo Simão, no dia 03 de outubro de 2022, em uma cerimônia com poucos convidados.

A campeã do BBB16 compartilhou imagens da cerimônia intimista e o marido se declarou nos comentários: “Te amo, minha esposa”, escreveu.

Nos stories a modelo contou detalhes de como aconteceu a cerimônia: “Vou pegar muita gente de surpresa agora, viu? Eu casei no ano passado, foi um casamento civil aqui em casa. Foi uma cerimônia simples, para pouquíssimas pessoas. Muita gente não sabia, amigos, familiares. Agora estão sabendo”, disse.

De acordo com Munik, o casal planejou fazer uma festa maior, mas mudou de ideia. “Em uma conversa sincera, aberta, percebemos que a festa não iria mudar nada no nosso relacionamento, até porque o mais importante já aconteceu, que foi o casamento, que era uma coisa que não ia abrir mão. E a festa não é uma coisa que vem do meu coração, nem do dele. Não é nosso sonho, até porque eu já passei por isso e ele também”, explicou a ex-BBB.

Munik foi casada com Anderson Felicio e se separou em agosto de 2019.

