Musa da Grande Rio, Yasmin Brunet faz desabafo sobre aprender a sambar

Yasmin Brunet terá um mês de fevereiro diferente dos outros anos. Isso porque, em 2023, a modelo será a musa da Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro. Entretanto, há poucos dias dos desfiles, a loira revelou, nos stories do Instagram, que está penando para aprender a sambar.

“Vou falar uma coisa para vocês, estou penando para aprender a sambar. É muito difícil. Sempre achei muito lindo e admirei muito quem samba bem, quem tem samba no pé, quem realmente é toda solta e… Sempre imaginei que fosse realmente difícil. Mas agora que estou precisando aprender pela primeira vez… Pelo amor de Deus, é muito difícil”, explicou Yasmin.

A modelo aproveitou para detalhar os ensaios. “Faço aulas todos os dias! Mesmo assim, acho que é uma das coisas mais difíceis que tentei fazer. Quem samba bem, parabéns! Exige muito do seu corpo. Cansa muito. Tem que estar com fôlego, força, tem que ter coordenação motora, leveza, elegância… Gente, vou falar para você, vou fazer o meu melhor, estou dando o meu máximo para aprender, mas não é fácil , não”, descreveu.

Apesar das dificuldades, Yasmin explicou que está buscando dicas para brilhar no Carnaval. “Estou pedindo várias dicas para várias pessoas. Óbvio que peço para a minha mãe várias. E para a Mileide Mihaile! Como eu amo essa mulher, gente. Além de linda ela é fofa, tem uma energia tão boa… É tão gostosinha de ver sambando. Samba tão lindo! Sou apaixonada. Mileide, você é tudo”, finalizou.

