Pastor é exonerado após vídeo de sexo em repartição pública

A Prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, exonerou um pastor após vídeo de sexo dele com uma mulher numa repartição municipal viralizar 01/02/2023 16:55, atualizado 01/02/2023 16:55

A Prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, exonerou um pastor após um vídeo de sexo dele com uma mulher circular nas redes sociais. O evangélico foi flagrado no fim de semana, dentro de uma repartição municipal.

Responsável pela gravação, outro servidor da prefeitura também foi exonerado. Esse último, assim como a mulher que aparece no vídeo, não tiveram as identidades divulgadas.

