Musk chama exigências citadas pelo “Twitter files” de “draconianas”

Dono do X critica Moraes depois que jornalista acusa ministro por suposta "repressão da liberdade de expressão"

O dono do X (ex-Twitter), Elon Musk, classificou neste domingo (7.abr.2024) as exigências mencionadas pelo “Twitter files Brasil” como “draconianas”. O termo, que tem sua origem no nome de um legislador ateniense do século VII a.C., Drácon, é um adjetivo que se refere à medida como “excessivamente rigorosa” ou “drástica”, segundo o dicionário de Oxford.

“Estas são as exigências mais draconianas de qualquer país da Terra!”, publicou Musk em seu perfil. Compartilhou uma notícia que repercutia outra fala sua, dizendo que iria suspender o X do Brasil depois da publicação do jornalista Michael Shellenberger, batizada de “Twitter files”.

O caso cita exigências do Poder Judiciário entre os anos de 2020 e 2022, que pediram, entre outras coisas, o fornecimento de dados pessoais de usuários do Twitter, remoção de conteúdo e investigações. A troca de e-mails mencionada pelo jornalista cita o ministro Alexandre de Moraes e algumas exigências do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob seu mandato. Leia mais nesta reportagem.

O dono do X passou o fim de semana criticando o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes por praticar o que chamou de “censura agressiva”.

Começou perguntando diretamente ao perfil de Moraes por que o ministro demandava tanta censura ao X, fazendo referência ao conteúdo revelado por Shellenberger.

Mais cedo, havia dito que as ações do STF pareciam “violar a lei e a vontade do povo do Brasil”.

MORAES Até a publicação desta reportagem, o ministro Alexandre de Moraes –que tem perfil próprio no X– não se manifestou publicamente a respeito das declarações de Musk.

Ao Poder360 a assessoria de imprensa do STF informou que a Suprema Corte não comentará o caso.

OS TWITTER FILES BRAZIL E MUSK Na 4ª feira (3.abr), o jornalista norte-americano Michael Shellenberger publicou uma suposta troca de e-mails entre funcionários do setor jurídico do X no Brasil entre 2020 e 2022 falando sobre solicitações e ordens judiciais recebidas a respeito de conteúdos de seus usuários.

As mensagens mostrariam pedidos de diversas instâncias do Judiciário brasileiro solicitando dados pessoais de usuários que usavam hashtags sobre o processo eleitoral e moderação de conteúdo.

Shellenberger criticou especificamente o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, criticando-o por “liderar um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”.

Segundo ele, Moraes emitiu decisões pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que “ameaçam a democracia no Brasil” ao pedir intervenções em publicações de membros do Congresso Nacional e dados pessoais de contas –o que violaria as diretrizes da plataforma. Os autos dos processos mencionados no caso estão sob sigilo.

O caso foi batizado de “Twitter files – Brazil” em referência ao “Twitter files” originalmente publicado em 2022, depois que Musk comprou o X, em outubro daquele ano.

À época, Musk entregou um material a jornalistas que indicavam como a rede social, nas eleições norte-americanas de 2020, colaborou com autoridades dos Estados Unidos para bloquear usuários e suprimir histórias envolvendo o filho do candidato à presidência do país Joe Biden.

Os arquivos publicados por jornalistas incluem trocas de e-mails que revelam, em certa medida, como o Twitter reagia a pedidos de governos para intervir na política de publicação e remoção de conteúdo. Em alguns casos, a rede social acabava cedendo.

No caso brasileiro, Musk não foi indicado como a fonte que forneceu o material, no entanto, o empresário escalou críticas a Moraes durante alguns dias. Leia os principais comentários:

