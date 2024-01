Musk diz que os EUA deveriam seguir o modelo eleitoral da Argentina

No X (antigo Twitter), empresário afirmou que a escolha dos representantes deveria ser feita em 1 único dia

O dono do X, da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, disse nesta 3ª feira (9.jan.2024) que os Estados Unidos deveriam adotar o mesmo modelo eleitoral da Argentina.

Em seu perfil no X, Musk respondeu a uma publicação que detalha o formato das eleições no país sul-americano e questiona se os EUA deveriam seguir o exemplo.

“A Argentina implementou: votação em 1 único dia, urnas feitas à mão, cédulas de papel e documento com foto obrigatório. Os Estados Unidos deveriam fazer o mesmo?”, pergunta um usuário. “Sim”, respondeu o empresário.

Na Argentina, antes das eleições oficiais, são organizadas as eleições primárias, chamadas de Paso (eleições primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias). Nesta fase, os eleitores devem definir quem serão os candidatos de cada coalizão.

O sistema de prévias também é adotado nos EUA, mas no âmbito estadual. As primárias também visam a escolher, dentre os pré-candidatos dos partidos, aquele que representará a legenda no pleito geral. Contudo, as primárias são restritas a eleitores filiados dos partidos.

Tanto as primárias quanto a eleição presidencial dos EUA são indiretas. O voto popular serve como base para a distribuição de delegados, que são representantes dos partidos Democrata e Republicano. Quem receber mais delegados ao fim do pleito é eleito presidente.

