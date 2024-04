Lula chega para reunião com Petro em meio a crise de integração regional

Foto: Juan D Cano/Divulgação/Governo da Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, recebe Lula na Casa de Nariño, sede do governo, ao lado das primeiras-damas Janja e Verónica Alcocer 17 de abril de 2024 | 15:25

Com uma hora e meia de atraso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Casa de Nariño, sede do governo da Colômbia, e foi recebido por seu homólogo no país, Gustavo Petro. Ambos tiraram fotografias usando bonés, assim como no recente encontro entre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e o líder colombiano.

A banda presidencial tocou ambos os hinos, e Lula caminhou por um tapete vermelho ao lado da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, enquanto o colombiano estava acompanhado por sua mulher, Verónica Alcocer.

Lula e Petro devem conversar sobre Amazônia e comércio bilateral, mas também sobre o cerco à imposição imposto pelo regime chavista para as eleições presidenciais de 28 de julho. Também devem entrar na pauta outros temas que expõem um cenário mais amplo de discordância entre governos da América Latina, como o caso da invasão da Embaixada do México em Quito por policiais equatorianos para retirar à força o ex-vice presidente Jorge Glas, condenado no país por corrupção.

Antes de encontrar Petro, Lula esteve com o ex-presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), integrante do Grupo de Puebla, que reúne líderes latino-americanos de esquerda, apesar de seu governo ter seguido uma cartilha social-democrata.

Depois do evento na Casa de Nariño, o presidente brasileiro deve almoçar com empresários brasileiros e colombianos. Na sequência, inaugura, novamente ao lado de Petro, a Feira do Livro de Bogotá, que tem o Brasil como país convidado. Na sequência, já à noite, embarcará de volta a Brasília.

Sylvia Colombo, Folhapress

