Na Argentina, Zelensky fala sobre papel do Brasil para paz na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esteve em Buenos Aires, na Argentina, para a posse do presidente Javier Milei, neste domingo (10/12). No que diz respeito à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, Zelensky considera que a participação do Brasil é importante nas negociações pela paz.

“O Brasil é um país muito grande e tem influência sobre outros países. Então, ele tem um papel muito, muito importante. É importante envolver o Brasil nas negociações de paz”, destacou o presidente da Ucrânia, Zelensky. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

Além disso, o presidente ucraniano afirmou que não compareceu à posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no começo do ano porque não teria sido convidado. “Não fui à posse de Lula porque não fui convidado. Aqui, Milei me ligou e convidou. Se me chamarem para ir ao Brasil, eu vou. Já convidei Lula para ir à Ucrânia”, destacou.

Mais cedo, Zelensky se reuniu com o presidente argentino Javier Milei, ocasião na qual destacou que ambos os países são unidos pelos ideais de liberdade.

Quando estava rumo à posse, o ucraniano Zelensky fez uma parada técnica no Brasil, às 20h15 deste sábado (9/12). A aeronave levantou vôo novamente, às 22h15, rumo ao país vizinho.