Na TV, ministro do Trabalho comemora geração recorde de empregos

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fez um pronunciamento em rede nacional, nesta terça-feira (30/4), em alusão ao Dia do Trabalho, comemorado nesta quarta, 1º de maio.

No discurso, o titular da pasta destacou números do governo federal na economia e comemorou o recorde na geração de empregos de carteira assinada.

“Nos primeiros 3 meses deste ano, geramos 720 mil empregos, 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Desde o início do nosso governo, já foram 2 milhões e 190 mil empregos de carteira assinada. Neste 1º de Maio, é dia de comemorar, também, a valorização real do salário mínimo, que voltou a subir acima da inflação”, ressaltou o ministro.

Marinho prometeu, no pronunciamento na TV, que a “reforma tributária vai baratear os preços dos alimentos” e lembrou a promessa do governo de incluir trabalhadores que recebem até R$ 5 mil na faixa de isenção do imposto de renda.

Além disso, mencionou a proposta de regulamentação do trabalho de motoristas por aplicativo enviada ao Congresso Nacional. “A proposta que encaminhamos ao Congresso, com garantia de direitos trabalhistas e previdenciários para os motoristas de aplicativos, sem que eles precisem renunciar à sua autonomia”, pontuou.