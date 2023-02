Luiz Caldas quer celebrar a alegria coletiva carnavalesca nas ruas

Luiz Caldas quer celebrar a alegria coletiva que toma a conta das ruas de Salvador durante o carnaval. Esperado, aplaudido e, claro, seguido por uma legião de fãs, o artista, que acabou de completar 60 anos, representa a folia tradicional da cidade.

A festança de Luiz comemça nesta quarta (15), quando convida sua galera para o Baile do Luiz. O encontro é um convite para abrir o carnaval ao som daquele que deu início ao poderoso movimento musical da axé music e que transformou a história da música dançante carnavalesca da Bahia. O grupo Bailinho de Quinta também é atração da festa que acontece na Chácara Baluarte.

Nesse clima de celebração, ela puxa sua pipoca na segunda (20), no Circuito Osmar, com horário a ser confirmado, e na terça-feira (21), no Circuito Dodô, às 18h30.

“O que posso dizer é que estou com muita energia, muita saudade, são dois anos longe dessa festa que sempre me encantou. Quem me encontrar nesse Carnaval em cima do trio ou num camarote tocando e cantando, pode ter certeza que eu estou cheio de alegria por estar vivenciando mais uma vez esse momento de explosão da nossa música e da nossa cultura”, comenta.

No domingo (19), é para o Camarote Planeta Band que o artista leva toda sua vontade de fazer o folião dançar e ser feliz. “O Carnaval aglutina multidões e possibilita o extravasamento da alegria de poder dançar, cantar, estar junto e estar vivo. É uma festa sem igual”, realça o artista.

CARNAVAL LUIZ CALDAS

Quarta (15) – Baile do Luiz, com participação do Bailinho de Quinta | na Chácara Baluarte, a partir das 18h

Domingo (19) – Camarote Planeta Band

Segunda (20) – trio pipoca no Circuito Osmar

Terça (21) – trio pipoca no Circuito Dodô, às 18h30