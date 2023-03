Nadal fora do top 10 mundial e o possível fim de uma era no tênis

Com o fim do torneio de Indian Wells, no último domingo (19/3), o ranking mundial de tênis foi atualizado e pela primeira vez desde 2005, o espanhol Rafael Nadal não figura entre os 10 melhores tenistas do mundo. Aos 36 anos de idade, Rafa começa a ver seu desempenho cair por conta das constantes lesões.

A última delas foi logo no início do ano, ainda na segunda rodada do Australian Open. Nadal sentiu uma lesão no quadril e acabou não conseguindo jogar contra o americano Mackenzie McDonald, 65º no ranking. Por esse motivo, o espanhol também acabou ficando de fora da disputa do ATP de Acapulco e mais recentemente do Masters 1000 de Indial Wells.

Sem entrar em quadra, Rafa viu seus rivais diretos movimentarem a tabela, fazendo com que ele caísse para a 13ª colocação. Desde que tinha entrado no top 10 em 2005, o tenista jamais havia ficado de fora dos 10 primeiros.

A queda pode ser um dos capítulos finais do chamado Big Three, composto por ele, Roger Federer e Novak Djokovic, que revezaram o topo da classificação. Federer anunciou sua aposentadoria em setembro do ano passado. Djoko é o único que ainda segue no topo, mesmo enfrentando as consequências por não se vacinar contra a Covid-19, é atualmente o 2º na classificação.

Por outro lado, o nome do compatriota de Rafael Nadal, o jovem Carlos Alcaraz, reassumiu o posto mais alto da classificação depois de levantar o título nos Estados Unidos. Com apenas 19 anos, ele puxa uma lista de outros tenistas que devem ser os grandes nomes da modalidade nos próximos anos, junto de Stefano Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, prometem movimentar e apimentar as disputas nas principais quadras do mundo.

No entanto, Rafael Nadal não ainda tem o que apresentar aos seus fãs e ao esporte. O espanhol marcou seu retorno para o ATP de Monte Carlo, previsto para começar no dia 8 de abril. É a chance de um dos maiores da história das quadras retomar seu posto, ou comprovar o fim de um ciclo.