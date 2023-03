Namorado de Mel Maia recebe garrafada no rosto durante show

O namorado da atriz Mel Meia, o funkeiro MC Daniel, foi vítima de uma agressão durante um show. Ele recebeu uma garrafada no rosto na apresentação enquanto estava em cima do palco.

No show, que ocorreu no último final de semana, o artista cantava uma música, parou para fazer uma dança e, de repente, percebeu o objeto voando em direção ao seu rosto. Assustado, ele ainda se afastou, mas felizmente não sofreu nenhum ferimento.

Revoltado com a agressão, ele apontou para a suposta pessoa que teria jogado a garrafa e disparou algumas palavras: “Você acha normal eu estar aqui cantando tranquilo e você tacar o bagulho na minha cara… Você acha que você está certa? Tira ela, por favor, daqui?”.

Horas depois do ocorrido, ele apareceu nas redes sociais para explicar sobre o caso. Segundo ele, suas apresentações tem sido alvo de várias situações parecidas e a garrafada não foi um caso novo. “Todo dia provocações diferentes, ataque do inimigo, chateia, dá vergonha. Já estou acostumado, a vida inteira foi assim. Só me faz mais forte”, disse.