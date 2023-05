‘Não conseguimos reagir’, lamenta Thaciano após derrota do Bahia para o Santos

Depois de duas vitórias seguidas, o Bahia voltou a perder no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (10), o tricolor foi dominado pelo Santos e caiu por 3×0, na Vila Belmiro. O time não jogou bem e o resultado poderia ter sido ainda mais elástico caso o alvinegro tivesse aproveitado as chances que teve.

Ao final do duelo, o meia Thaciano analisou a situação do Bahia. Para ele, a equipe não conseguiu colocar em prática o que vinha apresentando em outros jogos. Ele disse ainda que o Esquadrão entrou em campo desligado. O primeiro gol do Santos foi marcado logo aos três minutos.

“Tudo que a gente fez nos outros jogos, posse de bola, intensidade, atacar o adversário, a gente não conseguiu hoje. Levamos dois gols muito rápido e não conseguimos reagir. Acontece, é bola pra frente e já temos que pensar no próximo adversário”, disse ele.

O confronto entre Bahia e Santos foi o primeiro de uma série de três partidas que as equipes disputarão no mês de maio. Na próxima quarta-feira (17), tricolores e alvinegros se enfrentam, na mesma Vila Belmiro, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta será no dia 31, na Fonte Nova. Para Thaciano, fica o aprendizado para o Bahia de olho nos jogos eliminatórios.

“Temos que entrar mais atentos, mais ligados. Jogar aqui é difícil. Eles entraram ligados e conseguiram os gols cedos. Temos que entrar mais atentos”, disse o meia, que será desfalque nos jogos da Copa do Brasil pois já defendeu o Grêmio na competição.

O próximo compromisso do Bahia no Campeonato Brasileiro será no sábado (13), diante do Flamengo, na Fonte Nova, pela 6ª rodada.