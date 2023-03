Não dá mais para disfarçar o “climão” entre Galvão Bueno e a Globo

Galvão Bueno despediu-se das narrações da Globo no jogo final da Copa do Mundo do Catar, no dia 18 de dezembro. Foi uma festa, com muitas homenagens ao profissional, que segurou a audiência do futebol global por décadas e décadas.

Mas Galvão, fora do ar, resolveu partir para uma carreira solo e montou o seu Canal GB, no YouTube, que estreia, neste sábado (25/3), no jogo amistoso da Seleção, contra Marrocos, rodeado de amigos e ex-companheiros demitidos pela Globo.

Só que a Globo não absorveu o golpe e tornou pública a sua insatisfação ao impedir a participação de Arnaldo Cézar Cielho no Canal GB.

A emissora valeu-se de um detalhe contratual envolvendo a TV Rio Sul (da qual Arnaldo é sócio-fundador), afiliada da Globo, e impede a participação do ex-árbitro na cobertura.

Galvão ficou “P” da vida com a proibição. Durante entrevista ao “Flow Podcast”, na noite de quinta-feira (23/3), ele comentou:

“Eu lamento porque não era pra ele trabalhar comigo. Era um momento de juntar uma dupla que trabalhou 30 anos juntos. Nós somos amigos mesmo. O combinado era fazer o jogo no sábado, pular no avião e botar ele pra colher na vinícola. Deixa pra lá, toca em frente”, resmungou.

