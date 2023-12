Não enxergo neste governo uma reforma administrativa, diz deputado capitão Alberto

O deputado federal capitão Alberto Neto (PL-AM) afirmou nesta segunda-feira, 25, em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News, que não espera que ocorra a reforma administrativa no próximo ano, conforme especulações. “Ela é fundamental para tornar o Estado mais eficiente, mas não consigo enxergar neste governo uma reforma administrativa”, disse. O parlamentar enfatizou que a reforma administrativa deveria ter ocorrido antes da reforma tributária porque, como a “casa” não está organizando, há a possibilidade de que o Brasil tenha o maior Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do mundo. “O imposto elevado poderia inviabilizar o comércio no nosso país”, explicou.

Sobre as pautas econômicas aprovadas em 2023, o deputado diz ainda que a reforma tributária foi um avanço, pois o Brasil saiu “desse manicômio tributário”, mas que sair do teto de gastos para o arcabouço fiscal “deu um tom para aumentar a arrecadação”. “Tivemos várias pautas, mas infelizmente com o objetivo de aumentar a arrecadação taxando áreas que não eram taxadas, o que ao meu ver não é positivo”, afirmou. Em relação ao projeto de lei das Fake News, o parlamentar disse que teme pela liberdade de expressão da imprensa, já que o texto pode voltar à pauta no próximo ano: “É um PL muito danoso para nosso país, principalmente para quem lida com a comunicação. É a liberdade de expressão atacada”.