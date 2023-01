‘Não houve envolvimento direto das Forças Armadas’, diz José Múcio sobre invasão em Brasília

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta sexta-feira, 20, não acreditar que os atos de invasão e vandalismo ocorridos no último dia 8, em Brasília, tiveram envolvimento direto das Forças Armadas. A fala aconteceu durante conversa com jornalistas, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Segundo o ministro, o encontro foi marcado para tratar sobre os investimentos na industrialização da Defesa do Brasil e não teve discussões sobre a invasão e depredação das sedes dos três Poderes em Brasília: “Isso está com a Justiça para que as providências sejam e serão tomadas. Os militares estão cientes e concordam”, afirmou. Para Múcio, a avaliação é que não existe envolvimento dos militares nos episódios. “No calor da emoção, temos que ter cuidado para que acusações e penas sejam justas. Entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas, agora, se algum elemento, individualmente, teve sua participação, ele vai responder como cidadão”, completou. O titular do Ministério da Defesa também assegurou que uma nova invasão não deve acontecer. “As Forças Armadas vão se antecipar. Todos se indignaram, não houve quem não se indignasse”, finalizou o ministro.

