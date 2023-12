Não irei contra Bolsonaro, diz Tarcísio sobre apoio a Nunes

PL de São Paulo não bateu martelo e ex-presidente se manifestou a favor do ex-ministro Ricardo Salles

Da esq. para dir.: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes e ex-presidente Jair Bolsonaro 16.out.2023

PODER360 20.dez.2023 (quarta-feira) – 4h22



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse na 3ª feira (19.dez.2023) que só apoiará a reeleição do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), se esta for a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Bolsonaro é o grande líder do nosso campo, do campo da direita. Vocês podem esperar que eu jamais vou me colocar contra o Bolsonaro em decisão nenhuma. Não vou me envolver em campanhas eleitorais onde tiver bola dividida, onde tiver candidatos do nosso mesmo campo. Não faz sentido”, disse Tarcísio ao ser perguntado por jornalistas sobre quem apoiará nas eleições municipais de 2024.

Na semana passada, em evento do PL, o ex-presidente se manifestou a favor da candidatura do deputado federal Ricardo Salles (PL) para a Prefeitura de São Paulo.

Assista a um vídeo publicado por Salles em suas redes sociais (57s):

Antes, no entanto, Nunes se mostrava confiante de que Bolsonaro apoiaria sua candidatura. Disse que, apesar de o ex-presidente não ser seu padrinho político, o apoio no pleito estava “caminhando” para se concretizar.

Salles já havia tentado emplacar seu nome para a corrida eleitoral, mas acabou desistindo porque o PL de São Paulo indicou que prefere apoiar a reeleição de Nunes. Mais recentemente, o ex-ministro do Meio Ambiente voltou a demonstrar interesse em concorrer.

Leia mais:

Tarcísio diz que mantém relação “republicana” com governo Lula; Boulos e Nunes estão tecnicamente empatados em SP, diz pesquisa.