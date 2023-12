Não temos maioria no Congresso, diz Lula

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva participou da celebração do Natal dos catadores e catadoras de papel em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira, 22, de um evento de Natal com catadores de papel em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O chefe do Executivo aproveitou seu discurso para comentar sobre as dificuldades que suas pautas têm enfrentado no Congresso Nacional como, por exemplo, a derrubada do seu veto ao marco temporal. “A capacidade que nós temos é de que ter negociar para aprovação qualquer coisa. Vocês viram o que aconteceu, foi aprovado a questão do marco temporal. Vocês estão lembrados que tinha uma decisão da Suprema Corte, aí a Câmara aprovou uma coisa totalmente contrária aquilo que o movimento queria, que os indígenas queriam. Quando chegou na minha mão, eu vetei tudo, mas chegou no Congresso e derrubou [o veto]”, disse o presidente.

Lula ressaltou que, apesar dos esforços para negociar com parlamentares no Congresso Nacional, “a gente não tem maioria”. Contudo, o presidente afirmou que apesar disso, o Congresso tem contribuído para avançar em pautas importantes para o governo federal, como a reforma tributária. “A aprovação da reforma tributária essa semana semana foi um feito histórico. Ela não vai mudar tudo na nossa vida, mas ela vai facilitar muita coisa, sobretudo na questão de investimento”, finalizou.