Nardoni, Rugai, Cravinhos e Lindemberg deixam cadeia na última saída temporária do ano

Somente no Estado de São Paulo, cerca de 40.000 detentos em regime semiaberto foram soltos de suas unidades prisionais para cumprir a saída temporária de Natal e Ano Novo neste ano, com previsão de retorno no dia 3 de janeiro de 2024. A medida, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, faz parte da ressocialização dos presos e está prevista em lei. São beneficiados os detentos do regime semiaberto que demonstram bom comportamento. São concedidas quatro saídas ao ano, de acordo com um calendário determinado pelo Poder Judiciário. Entre os beneficiados pela saída temporária, estão criminosos famosos, como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves. Todos cumprem suas penas na Penitenciária de Tremembé, no interior paulista. Nardoni foi condenado a 31 anos de prisão pelo assassinato da filha Isabella. Em março de 2008, ele jogou a criança de cinco anos do sexto andar do prédio onde morava.

Cristian Cravinhos foi condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred Albert e Marísia von Richthofen, pais de Suzane von Richthofen, em outubro de 2002. Lindemberg Alves Fernandes cumpre pena de 38 anos pelo sequestro e assassinato de Eloá Pimentel, em outubro de 2008. Gil Rugai foi condenado a 36 anos de prisão pelo assassinato do pai, Luiz Carlos Rugai, e de sua madrasta, Alessandra de Fátima Troitino.

*Com informações do repórter David de Tarso