Ney Matogrosso se apresenta em The Town Hall em New York com casa lotada

A última sexta-feira, 21 de abril, foi bem agitada em Manhattan em Nova York, quando o astro Ney Matogrosso realizou um mega show no The Town Hall, espaço para apresentações na 123 West 43rd Street, entre a Broadway e a Sixth Avenue perto da Times Square.

Ney Matogrosso, considerado a lenda do Glam-Rock brasileiro apresentou o seu show ‘Voz e Piano’, que contou com a participação do renomado mestre do piano Leandro Braga, onde Ney cantou 15 músicas, relembrando seus maiores e grandes sucessos junto com marcos do pop brasileiro, entre eles os consagrados Caetano Veloso e Roberto Carlos.

O Show ainda contou com a participação especial da cantora ícone do fado português, Mariza, em uma rara aparição nos Estados Unidos.

O repertório do show de Matogrosso fez um grande recorte de sua história, ao mesmo tempo em que destacou diversos momentos dramáticos das últimas nove décadas do pop brasileiro. O cantor rememorou os anos entre 1971-1974 com os Secos & Molhados, banda que constantemente inflama a censura brasileira. Igualmente, mergulhou na década de 1930 com “Último Desejo”, a trágica balada de amor rejeitado do pioneiro do samba Noel Rosa; e “Da Cor do Pecado”, que compara a raça e o fascínio sexual de forma ousada. O show foi encerrado com a canção “Sorte”.

Crédito das Fotos: Rose Lima – @roselimaphotography / Divulgação