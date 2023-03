Neymar ‘se desespera’ ao perder R$ 5,6 milhões em site de apostas

O atacante Neymar abriu uma live nas redes sociais, na noite de terça-feira (28), para compartilhar sua jornada em um site de apostas. Mas, cerca de uma hora depois, a ideia saiu pela culatra. E o jogo de azar terminou… em azar. O camisa 10 do PSG perdeu cerca de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões, aproximadamente). Foi o segundo golpe online do atleta no mesmo dia – mais cedo, ele teve sua conta do Twitter hackeada.

Garoto propaganda de um famoso portal de pôquer on-line, Neymar passou por diferentes jogos. Mas, quando se arriscou na roleta, perdeu tudo. Os amigos do astro não perdoaram, e começaram a zoar o atacante. Colocaram até a música do filme Titanic, que tem virado meme nas redes sociais em momentos de tristeza.

Um dos ‘parças’ de Neymar ainda brincou que o jogador conseguiu a proeza de “ir de um milhão para zero em 60 minutos”. O atleta fingiu chorar, e respondeu:

“Vou fazer um canal no YouTube, como entrar nos ferro [risos]. Essa aí [perder 1 milhão de euros] ninguém nunca fez”, disse, e, em seguida, fechou a live.

Segundo alguns perfis nas redes sociais, a ‘derrota’ de Neymar foi fake, e não passaria de uma jogada de marketing da casa de apostas on-line. A ideia seria mostrar para o apostador comum que existem “perdas” maiores e de famosos – e, assim, fazer com que o usuário engaje ainda mais no site.