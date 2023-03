Nicácio revela o que fez com presente de Key Alves para Gustavo

Sétimo eliminado do BBB23, Fred Nicácio participou do podcast BBB Tá On e contou que Key Alves mandou um presente para ser entregue por ele a Gustavo. Segundo o médico, tratava-se de uma calcinha com o cheiro da sister, dentro de uma sacola que tinha “te amo, Key” escrito de lápis

“Vou contar uma fofoca de lá de dentro que veio comigo. Estávamos Cezar, Sapato e eu no Paredão. Key Alves falou com Cezar: ‘Amigo, vou deixar um presente pra você entregar pro Caubi se você sair’. E disse a mesma coisa pro Sapato e pra mim”, contou. “Gente… A bicha não escondeu o negócio na minha mala? Achei no hotel ontem”, revelou Fred Nicácio.

Questionado se entregou o presente para Cowboy, o ex-brother respondeu: “Todas as minhas malas foram para o terreiro, pra fazer aquela limpeza”.

