Nikolas consultou aliados sobre evento com Lula e ouviu um conselho

1 de 1 O deputado federal Nikolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e o presidente Lula – Foto: Reprodução; Hugo Barreto/MetrópolesNovo presidente da Comissão de Educação da Câmara, o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) consultou aliados se deveria ou não ir a um evento com Lula no Palácio do Planalto nesta terça-feira (12/3).

A cerimônia, como noticiou o Metrópoles, marcou o anúncio da criação de 100 novos institutos federais de educação em todo o Brasil e contou com a presença do titular do MEC, ministro Camilo Santana.

Na véspera do evento, Nikolas ligou para colegas do PL e contou que tinha sido convidado. Segundo o deputado, assessores do Planalto teriam ligado insistentemente para a Comissão de Educação, para convidá-lo.

Conselho da Nikolas Bolsonaristas orientaram Nikolas a ir ao evento, para demonstrar que está disposto ao diálogo na comissão. Mas o aconselharam a ficar “longe” Lula no evento, para que não fosse fotografado ao lado do petista.

A avaliação de aliados de Nikolas, segundo apurou a coluna, foi a de que uma eventual foto do deputado ao lado de Lula poderia ser explorada politicamente pelos adversários do parlamentar para atingi-ló.

O deputado seguiu o conselho dos aliados e foi ao evento na manha desta terça. No Planalto, foi tietado por estudantes, mas também acabou hostilizado em alguns momentos.

