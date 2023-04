Nocauteado por Whindersson manda recado para ‘haters brasileiros’

O rapper polonês Filipek se pronunciou nas redes sociais após ser nocauteado por Whindersson Nunes no High Stakes, torneio internacional de boxe com celebridades. Os dois lutaram no sábado (22) em Londres, na Inglaterra, e o piauiense liquidou a fatura em apenas dois rounds.

“Olá, meus haters brasileiros! Agradeço muito todas as mensagens cheias de carinho para mim depois da luta de ontem, honestamente. Nunes foi muito excelente no ringue”, publicou Filip Marcinek.

“Movimento da cabeça, controle de ringue, poder nas mãos. Ótimo trabalho. O meu estilo […] não foi suficiente para este tipo de estilo de boxe. Meu segundo adversário da noite foram os apoiadores brasileiros do Whindersson”, continuou o polonês.

Com a vitória nos ringues da OVO Arena, localizada em Wembley, Whindersson conseguiu a classificação para a semifinal da competição. A próxima fase só acontecerá no dia 3 de junho, em Dublin, capital da Irlanda. O brasileiro medirá forças com o youtuber King Kenny em busca de um lugar na decisão. A final está agendada para 2 de agosto, novamente em Londres, com o prêmio de US$ 200 mil (cerca de de R$ 1 milhão).

Filipek, por sua vez, disse estar voltando para a Polônia. O rapper adiantou que lançará uma música nova no fim desta semana.

“É uma das melhores lições para mim lutar rodeado de 11 mil pessoas. Pessoas que realmente te odeiam… Apesar disso, é só um espetáculo. Estou voltando para a Polônia mais rico por esta experiência. Uma das mais importantes de toda a minha vida. Te vejo em Londres. Sexta-feira lançarei música nova. Podem conferir porque eu prefiro música mais do que esporte”, finalizou o polonês.