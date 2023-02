Funkeira Mc Katia critica mulher de Arlindo Cruz por assumir namoro: ‘Ele está vendo tudo’

MC Katia, pioneira do funk, criticou o novo relacionamento de Babi Cruz, de 61 anos, casada há 35 anos com Arlindo Cruz. Babi assumiu publicamente um romance com André Caetano.

O relacionamento divide opiniões, já que Arlindo vive desde 2017 com sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que sofreu em 2017 e o deixou numa cadeira de rodas e sem falar. Desde então, ela se dedicava ao marido, com quem tem dois filhos.

“Ele não morreu, está vivo, preso no corpo, vendo e escutando tudo ao redor. Eu não faria isso. Mas cada um com seu…”, opinou Katia numa publicação.

Arlindo está em tratamento em casa, com equipe médica e ajuda dos familiares. O cantor esboça reações quando ouve música e assiste filmes.

Babi assumiu publicamente o romance em entrevista ao “Em off”. “Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, contou ela.

No carnaval, Arlindo participou do desfile do Império Serrano que homenageou o sambista. A escola de samba preparou uma estrutura especial com equipamentos médicos para receber Arlindo Cruz.

O sambista desfilou em cima do último carro alegórico da agremiação com oxigênio para ampará-lo, caso necessitasse. O compositor seguiu acompanhado de profissionais da saúde, além da família e alguns amigos, entre eles, Péricles, Marcelo D2 e Regina Casé.