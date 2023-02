Nos EUA, Bolsonaro encontra lutador de MMA e cumprimenta apoiadores

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi à comunidade de Celebration, na Flórida, neste domingo (5/2) e cumprimentou apoiadores. Ele se encontrou com o lutador brasileiro de MMA Rodolfo Vieira, que mora nos Estados Unidos e compete no UFC na categoria dos pesos médios.

Celebration é uma comunidade cheia de mansões perto de Orlando, na Flórida, na região do Walt Disney World Resort. O empresário Sílvio Santos tem uma casa no local.

Veja imagens de Bolsonaro interagindo com o lutador e com outros apoiadores:

lutador de MMA brasileiro Rodolfo VieiraImagem cedida ao Mtrópoles

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro do ano passado, seu penúltimo dia de mandato, e está na Flórida desde então.

O ex-presidente viajou com a esposa, Michelle, e com a filha mais nova, Laura, mas as duas voltaram ao Brasil no fim de janeiro.

Questionado na última semana, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o pai não tem previsão de voltar ao Brasil. “Pode ser amanhã, pode ser em seis meses, pode ser nunca”, disse.

Com o visto diplomático vencendo, o ex-presidente já deu entrada num pedido para permanecer nos EUA como turista.