Gleisi admite que quer ser candidata ao Senado caso Moro seja cassado

A presidente do PT Gleisi Hoffmann admitiu neste domingo (7/4) que pretende entrar na disputa pelo Senado caso Sergio Moro (União Brasil) perca seu mandato.

A legitimidade do atual ocupante da cadeira está sendo questionada em um julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). A votação, empatada em 1 a 1 na última semana, deve ser retomada nesta segunda-feira (8/4). Ainda faltam manifestações de quatro desembargadores.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, a petista disse que se for por sua vontade, seu nome é um dos que entrará na disputa para entrar para o Senado.

“Se houver eleições na vacância da cassação de Sergio Moro, o PT apresentará candidatura, sim. Meu nome é um dos colocados. mas temos que discutir internamente com o partido e com os aliados para decidir a melhor estratégia”, disse.

Moro na berlinda O PT e o PL são autores da ação que questiona a campanha feita por Sergio Moro. Ele é acusado de ter abusado de poder econômico e de caixa dois durante a disputa de 2022.

Caso os desembargadores do TRE-PR considerarem as acusações válidas, a chapa de Moro pode ser cassada e o senador ainda pode ser punido pessoalmente, ficando inelegível por oito anos.

A tese defendida é de que Moro fez campanha para presidente e só depois mudou para o Senado, o que permitiu que ele gastasse mais do que é permitido durante a campanha (senadores só podem investir 5% do teto da disputa presidencial).