Aliados preparam motociata para receber Bolsonaro em reduto agro de SP

São Paulo – Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preparam uma motociata para recebê-lo na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, no próximo domingo (30/4), um dia antes da participação dele na abertura da Agrishow, uma das principais feiras de agronegócio do país.

A ideia é que a motociata seja feita na saída do aeroporto de Ribeirão Preto, cidade que fica a 315 km da capital paulista e onde Bolsonaro recebeu 59% dos votos no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

Segundo aliados, o trajeto ainda não foi definido porque a agenda de Bolsonaro segue em aberto. Há a expectativa de que ele participe de um almoço com empresários do setor, que apoiaram e financiaram sua campanha no ano passado.

Bolsonaro fará sua reestreia no palanque da oposição na segunda-feira (1º/5), dia da abertura da Agrishow, após ter passado três meses nos Estados Unidos. Ele estará ao lado do afilhado político Tarcísio de Freitas (Republicanos), eleito governador de São Paulo e cuja candidatura foi lançada pelo próprio Bolsonaro.

Segundo aliados, o ex-presidente usará o evento para afagar empresários do setor, relembrar ações de seu governo em prol do agronegócio e atacar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que tem promovido uma série de ocupações de terras no chamado “abril vermelho”.