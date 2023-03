Nota de Pesar – Prefeitura lamenta morte do atleta Erisvaldo Souza dos Santos

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa, com pesar, o falecimento de Erisvaldo Souza dos Santos no último domingo (12). Eri, como era conhecido popularmente, jogou na seleção de futebol de Teixeira de Freitas e em outros times, sendo um atleta conhecido no meio futebolístico do município.

(Foto: Reprodução)

Neste momento de dor, a gestão municipal expressa seus sentimentos à família e aos amigos, e agradece pelos anos de dedicação pelo desenvolvimento e reconhecimento do futebol em território teixeirense.

(Foto; Reprodução)

