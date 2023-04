Os palavrões do líder da oposição sobre a postura de bolsonaristas com Dino

O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy, do PL do Rio de Janeiro, disse aos colegas do partido que estava “puto para caralho” com o destempero dos bolsonaristas na Comissão de Segurança Pública. A audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi encerrada antes da hora, devido a uma discussão generalizada no colegiado.

Jordy havia enviado mensagens no grupo de WhatsApp do PL pedindo para os deputados não “caírem na pilha” durante a audiência. Dino já tinha driblado provocações e saído vitorioso da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O líder da oposição estava inscrito para discursar na Comissão de Segurança Pública, mas não teve tempo de fazer perguntas a Dino. A audiência acabou após 1 hora e 40 minutos, devido a uma discussão entre bolsonaristas de primeiro mandato e deputados da base do governo.

Após a audiência, o deputado Marco Feliciano, do PL de São Paulo, disse que a oposição está se portando de maneira vergonhosa. Ele afirmou que os colegas de primeiro mandato precisam parar de “lacrar” nas comissões e que conversará com Jordy para mudar a estratégia da oposição na Câmara.