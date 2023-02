Nova decisão contra desembargadoras está ligada à retomada do cerco a esquema da Faroeste

A prorrogação do afastamento de quatro desembargadoras e uma juíza acusadas de integrar o esquema de vendas de sentenças desmontado pela Faroeste, em decisão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na quarta-feira passada, tem como pano de fundo o avanço das investigações com vistas a novas fases do cerco contra a rede de corrupção no Judiciário baiano. Segundo apurou a Satélite, a equipe da Procuradoria-Geral da República (PGR) destacada para tocar a Faroeste mantém etapas da operação engatilhadas há meses, mas tirou o pé do acelerador para não contaminar de vez o tumultuado duelo eleitoral de 2022. Desde o início do mês, contudo, retomou o ritmo e intensificou a análise de provas obtidas nas últimas diligências autorizadas pelo STJ.

Laços de sangue

Fontes com acesso a detalhes sobre as próximas ofensivas da PGR garantem que o foco está em supostos operadores da venda de decisões no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), incluindo familiares de desembargadores.

Ponto de encontro

Os sinais de que a Faroeste está preparada para entrar novamente em campo encontram eco no voto do relator da operação no STJ, ministro Og Fernandes, ao defender o afastamento das cinco magistradas por mais um ano, com base em parecer do Ministério Público Federal. Para Fernandes, investigações avançadas ou em andamento poderiam ficar em risco diante do eventual retorno ao TJ das desembargadoras Maria do Socorro Barreto Santiago, Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Ilona Márcia Reis e Lígia Maria Ramos da Cunha Lima, além da juíza Marivalda Almeida Moutinho, todas afastadas há cerca de três anos.

Rei do forró

Disposto a manter o vice o mais ocupado possível, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) planeja um upgrade na missão destinada recentemente a Geraldo Júnior (MDB). Além de escalar o emedebista para coordenar as ações do governo do estado para o Carnaval em toda a Bahia este ano, Jerônimo também está determinado a colocar o número dois à frente das festas juninas que serão abastecidas com recursos do governo em 2023, especialmente no interior. Não ficou claro, entretanto, se o vice terá controle do caixa destinado ao São João.

Dívida inscrita

Caso leve adiante as articulações para emplacar a esposa no cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), não conseguirá limpar suas digitais no processo. Entre cardeais da base aliada ao PT, é consenso que a exposição nacional da manobra para garantir a enfermeira Aline Peixoto na vaga já colocou previamente o desgaste na conta negativa de Rui.

Sem retorno

Mesmo que os deputados estaduais assumam o ônus pela aprovação da ex-primeira-dama no TCM e imputem a escolha apenas a eles, governistas experientes consideram impossível blindar Rui Costa dos efeitos negativos. Recuar, sugerem, seria o melhor a fazer, mas admitem que o ministro permanece irredutível.