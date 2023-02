Navio gigante da Marinha chega a São Sebastião com hospital de campanha, suprimentos e militares para ajudar na força-tarefa

Estrutura temporária visa desafogar hospitais da região, permitindo que eles priorizem os casos mais graves

No total, cerca de 1,5 mil militares estão empregados na força-tarefa criada pelo governo federal, em conjunto com administração municipal e estadual



O maior navio da Marinha Brasileira atracou nesta quinta-feira, 23, no porto de São Sebastião, cidade do litoral norte de São Paulo atingida pelas fortes chuvas do último final de semana. Conhecida como “gigante”, o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico foi adaptado para funcionar como um hospital de campanha e reforçar o atendimento médico aos desabrigados no município. A embarcação visa desafogar hospitais da região, permitindo que eles priorizem os casos mais graves. No total, 49 mortes já foram confirmadas na região litorânea em razão dos temporais, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Como a Jovem Pan antecipou, o navio dispõe de profissionais da área da saúde em diversas especialidades: ortopedia, cirurgião dentista, cirurgião geral, anestesia, clínico geral, farmácia, psicologia, enfermagem e patologia clínica. Além do Atlântico, a Marinha enviou também o Guarapari, uma embarcação de desembarque de carga, que possui uma rampa capaz de atracar em praias, o que deve facilitar o resgate de vítimas em áreas isoladas. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), serão disponibilizados mais de 200 leitos no hospital provisório, com atendimento seguindo a demanda dos munícipes. “O que tiver de necessidade, de primeiros socorros, primeiro procedimento cirúrgico. O equipamento e as pessoas estão preparados “, afirmou o ministro.

No total, cerca de 1,5 mil militares estão empregados na força-tarefa criada pelo governo federal, em conjunto com administração municipal e estadual, para apoio às comunidades atingidas pelas chuvas. De acordo com dados atualizados do Ministério da Defesa, já foram transportadas mais de 75 toneladas de suprimentos para a região litorânea de São Paulo. As tropas também atuam na busca e socorro de vítimas, suporte a desabrigados, transporte de mantimentos e pessoas, limpeza e desobstrução de vias, segurança dos locais de doação e apoio logístico, entre outras. As ações da Marinha e do Exército incluem a mobilização de 12 aeronaves, oito embarcações, 43 viaturas, 18 Unidades de Desobstrução e Apoio terrestre, além de equipe SAR (Save and Rescue).