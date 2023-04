Nova Estação realiza Workshop de Discotecagem com DJ Nai Kiese em Salvador

A Nova Estação (@novaestac4o), escritório artístico e aceleradora musical, está com inscrições abertas para a primeira edição do Workshop de Discotecagem, ministrado pela DJ Nai Kiese (@ondasdekiese). A atividade é destinada a mulheres negras e pessoas trans que desejam iniciar ou aprimorar sua carreira como DJ.

Seguindo o propósito da Nova Estação em diversificar o cenário profissional e contribuir na transformação da realidade social através da arte e cultura, a iniciativa conta com inscrição no valor social de R$ 47 e pode ser realizada através do sympla. As vagas são limitadas.

O workshop acontece dia 29 de abril (sábado), em duas turmas, uma das 9h às 13h e outra das 14h às 18h, no escritório da Nova Estação, localizado no 1° andar da Casa do Hip-Hop Bahia (Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho). A aula inclui fundamentos teóricos, técnicos e de carreira profissional que serão conduzidos a partir da experiência de 11 anos de Nai Kiese, referência em Salvador como DJ. O conteúdo passa pela história da discotecagem, introdução a equipamentos e acessórios, pesquisa e repertório musical, técnicas de mixagem, fundamentos de áudios e direcionamento de carreira.

Essa é mais uma das iniciativas da Nova Estação para promover a inclusão e pluralidade de profissionais no mercado da música brasileira, através de projetos educativos que contribuam para a formação e qualificação de mulheres negras e pessoas trans em diversos setores da cadeia musical. A Nova Estação é liderada pelo produtor e consultor artístico Ziati Comazi, homem trans-negro, e pela arquiteta e produtora Pita Nice.

SERVIÇO

Workshop de Discotecagem com DJ Nai Kiese

29 de Abril de 2023 (Sábado)

Local: Escritório Musical Nova Estação – 1° andar da Casa da Hip Hop (Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho)

Horário: Turma 1: 9h às 13h | Turma 2: 14h às 18h

Investimento: R$47,00

Classificação Indicativa: +14

Realização: Nova Estação (@novaestac4ao)