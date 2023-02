Nova liderança da bancada evangélica deve ser decidida nesta quinta-feira

A expectativa para esta quinta-feira, 2, é de uma possível eleição para decidir quem vai presidir a bancada evangélica no Congresso Nacional. Anteriormente, era esperado que o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) comandasse a frente evangélica a partir de fevereiro. Porém, ele desistiu e resolveu apoiar o nome do deputado Eli Borges (PL-TO). Além de Eli Borges também está na disputa o senador Carlos Viana (PL-MG) e o deputado federal Silas Câmara (PRB-AM). Desde a criação da bancada evangélica em 2003, o líder sempre foi escolhido em comum um acordo, sem que nunca tenha havido a necessidade de uma eleição. A bancada evangélica terá 102 deputados, o que representa 20% do total da Câmara, e 13 senadores, cerca de 16% da composição completa do Senado Federal. O Republicanos partido, de Silas Câmara, ligado à Assembleia de Deus, tem o maior número de representantes na bancada, com 19 parlamentares.

O atual presidente da bancada, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que agora assume a 2ª vice-presidência da Câmara, comentou os próximos passos do grupo: “O deputado Antônio de Otoni de Paula é um quadro da política nacional muito importante, do meu Estado, do Rio de Janeiro, mas ele entendeu que o momento agora era do apoiamento dele à candidatura do deputado Eli Borges, do Tocantins. Isso demonstra, para mim, um gesto de grandeza do deputado. Porque, aqui no parlamento, tem que saber que, às vezes, dar um passo atrás não é recuar, mas entender que é o melhor momento de uma outra pessoa. Isso demonstra grandeza do deputado Otoni de Paula. Contribui muito pela unidade da frente parlamentar evangélica. Como atual presidente, agradeço muito o gesto dele e espero a gente possa conseguir um acordo com os três candidatos que ainda restam para evitar uma disputa na eleição”.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha