Nova nora de Leonardo esclarece suposta treta com Virginia Fonseca

Hariany Almeida usou as redes sociais, nessa segunda (1º/1), para falar sobre os rumores de uma possível treta com Virginia Fonseca. Namorada do quinto filho do cantor, Matheus Vargas, a ex-BBB foi acusada de ter um desentendimento com a mulher de Zé Felipe, já que as duas nunca são vistas interagindo publicamente.

Em um vídeo publicado por Hariany nos Stories do Instagram, as duas noras do cantor aparecem juntas na piscina e tiram sarro dos boatos de briga. . “Virginia, olha aqui, o povo acha que nós não interagimos”, iniciou.

A ex-BBB ainda pediu para que Virginia confirmasse que não há desentendimento entre elas: “Fala para eles que a gente interage”. A mulher de Zé Felipe, então, esclareceu a situação: “Esse povo tá… Gente. É que assim, a gente interage fora das telas”, explicou.

“Sim! A gente sabe viver. Tem que mostrar para provar”, desabafou Hariany, debochando das críticas sobre a relação com a concunhada.