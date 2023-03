Novela Mbappé: jornais espanhóis reacendem rumores com o Real Madrid

Nesta sexta-feira (10/3), jornais importantes da Espanha, como o Marca e o As, voltaram a levantar os rumores de uma possível ida de Mbappé para o Real Madrid, que pode pintar na equipe em 2024.

De acordo com as publicações, a intenção do clube Merengue é achar um substituto para Karim Benzema, que, apesar de viver bons momentos, sofre com muitas lesões.

Com isso, o presidente Florentino Pérez trabalha com os nomes de Mbappé, sonho antigo da equipe espanhola, e Erling Haaland, quem tem vínculo com o Manchester City até 2027.

No entanto, a prioridade é contratar o francês do PSG, que chegou a dar sua palavra ao clube antes de renovar com o time parisiense. Mesmo com a decepção do Real Madrid, o Marca informou que o jogador se arrependeu da decisão de renovar com o PSG; por isso, o time espanhol não fecha as portas para uma possível transferência.

Em 2024, quando acaba o contrato com o clube francês, o atacante não deve ativar a cláusula de renovação automática.

O Marca também informou que o jogador pode tentar deixar o PSG já ao fim da atual temporada, usando o argumento de que, se não for vendido, vai sair de graça ao fim do contrato. O As afirmou que o Real Madrid só deseja contar com Mbappé ao fim do contrato, pois não aceita negociar com o presidente Nasser Al-Khelaifi.