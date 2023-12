Em pronunciamento, Lula faz balanço e fala do 8/1: “Cicatriz profunda”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento de Natal, na noite deste domingo (24/12), pedindo união e harmonia no país. Durante a fala, de 6 minutos, o petista defendeu a reconstrução do país frente à polarização política.

“O ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. Desuniu famílias. Colocou em risco a democracia. Quebraram vidraças, invadiram e depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos”, afirmou o presidente, em alusão aos ataques de 8 de janeiro.

Lula ainda ressaltou que o ataque de 8/1 causou efeito contrário na sociedade e na política brasileira. “Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias”, analisou. “E, ao final daquele triste 8 de janeiro, a democracia saiu vitoriosa e fortalecida. Fomos capazes de restaurar as vidraças em tempo recorde, mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares”, completou.

Ele ainda apazigou os ânimos para as festividades de fim de ano: “Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos um mesmo povo e um só país”, afirmou.

A mensagem natalina do presidente foi veiculada às 20h30 deste domingo, em rede nacional de televisão e rádio. O chefe do Planalto também aproveitou a fala para exaltar os programas do governo federal, como a volta do Bolsa Família e do Minha Casa, Minha Vida.

Balanço Além disso, Lula fez uma espécie de prestação de contas do ano de governo, com um balanço positivo, e defendeu que 2024 será o momento de colher os frutos do que foi semeado em 2023.

Veja o vídeo:

O governo federal desenvolveu uma campanha com o slogan “União e Reconstrução”, e já apresentou algumas peças em vídeo. Na sexta-feira (22/12), Lula publicou um vídeo em que pai e filha, brigados, se reconciliam após o anúncio de que ela irá cursar uma faculdade. Clique aqui para ver.

Em evento com catadores, também na sexta, o petista lembrou ainda outra peça sobre o farmácia popular, e disse que a mensagem é “de emocionar”. O mote da campanha em questão é “Brasil, um só povo”, na mesma toada das demais, e mostra a mãe de uma criança com asma descobrindo que ele tem direito ao medicamento sem custos.

A intensa agenda internacional do presidente ao longo do ano também foi destacada. O petista saiu do país 15 vezes nos últimos 12 meses, e visitou 24 países. A proposta é reiterar o lema: o “Brasil voltou” para o mundo, com participação em foros internacionais, como a COP28, e a presidência do Brasil no G20, até novembro de 2024.