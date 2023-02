Novo temporal no litoral norte de SP deixa 34 bombeiros ilhados em local da tragédia

Chuvas fortes atingem o litoral norte de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 28, e deixam 34 bombeiros ilhados no bairro Baleia Verde, em São Sebastião. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes faziam buscas por uma pessoa que está desaparecida desde o temporal que afetou a região durante o feriado de Carnaval. De acordo com o governo do Estado, até o momento, a tragédia causou 65 mortes. Segundo a corporação, os bombeiros estão bem e serão resgatados do local por um helicóptero. No entanto, devido a chuva que atinge a região há cerca de duas horas, a aeronave não pode decolar. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a chuva em São Sebastião veio acompanhada de vento e raios e atinge áreas vizinhas. A pasta ainda orientou à população para que evite permanecer em áreas de risco e alertou para possíveis deslizamentos. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) informou que o tráfego entre os quilômetros 174 e 176 da Rio-Santos foi suspenso temporariamente, para a segurança dos motoristas. A operação por meio de comboio deve ser retomada quando a chuva cessar.

