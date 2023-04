Novo vazamento impede retorno do abastecimento de água em bairros de Itamaraju

Os serviços de manutenção na rede adutora de água tratada com vazamentos de grande volume continuam nesta segunda-feira (10), o que impediu o retorno do abastecimento de água em alguns bairros do município de Itamaraju: Centro, Fátima, BNH, Bela Vista e Vista Bela, Novo Prado e Marotinho.

A Embasa está reforçando o serviço com uma retroescavadeira e com uma maior equipe operacional para possibilitar maior agilidade na correção.

A previsão é que o serviço seja concluído ainda no dia de hoje (10), quando o abastecimento será retomado gradativamente, com plena regularização nas 24h seguintes.