Novos deslizamentos em São Sebastião provocam três pontos de interdição na rodovia Rio-Santos

Novos deslizamentos de terra provocaram três pontos de interdição na rodovia Rio-Santos, no município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Os escorregamentos ocorreram em função de fortes pancadas de chuvas registradas na madrugada desta terça-feira, 28. Os pontos de interdição fica nos quilômetros 132, 134 e 138. “As chuvas nesta noite foram bastante intensas, mas dentro da previsão meteorológica, e resultaram na queda de três barreiras na rodovia Rio-Santos. Os maquinários já estão trabalhando desde a madrugada. O primeiro ponto de queda de barreira já foi desobstruído e os trabalhos de remoção continuam nos Km 134 e 138. A pista foi interditada, as pessoas não vão conseguir passar por neste momento. Em poucas horas já deve estar liberada novamente”, informou à Jovem Pan o major Fabrício Lemos, do Corpo de Bombeiros.

Nas redes sociais, o prefeito Felipe Augusto (PSDB) informou que os trabalhos de desobstrução da via já foram iniciados “Ação rápida! Após a Defesa Civil de São Sebastião, identificar um deslizamento de terra na altura do Bairro de Guaeca, a equipe da SESEP rapidamente iniciou os trabalhos para viabilizar a normalidade do trecho”, escreveu. A previsão é que o fluxo de veículos seja restabelecido ainda na manhã desta terça-feira. Não há relatos ou informações sobre nenhuma pessoa ferida ou vitimada nesta madrugada.