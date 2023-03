Núcleo de Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral realiza evento em celebração aos seus 22 anos

O Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (Nacpc) completa 22 anos. Para celebrar a data, a instituição realizará um evento nesta terça-feira (28), às 10h, no espaço Santa Clara da sua sede, localizada no bairro de Ondina, em Salvador.

Na ocasião também serão inaugurados os equipamentos Skates Adaptados e Projeto Esporte Também é Saúde. O evento é exclusivo para as pessoas assistidas pela instituição e os parentes delas.

O Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral é uma entidade sem fins lucrativos, inaugurada em março de 2001. Seu propósito é oferecer atendimento especializado e gratuito a crianças carentes com paralisia cerebral e suas famílias