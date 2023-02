De olho em liderança na primeira fase, Bahia encara o lanterna Doce Mel

Com a vaga na semifinal do Campeonato Baiano assegurada, o Bahia busca agora o primeiro lugar geral na primeira fase do Baianão. Para isso, tentará vencer o Doce Mel, neste sábado (11), às 18h30, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, pela 8ª rodada do estadual. Mas o jogo passa longe de ser prioridade para o tricolor.

A situação é tão confortável que o clube praticamente utilizará a equipe sub-20. A delegação viajou com apenas cinco atletas que fazem parte do grupo principal: o goleiro Mateus Claus, o lateral Ryan, os volantes Lucas Araújo e Miqueias e o atacante Everton.

O também atacante Kenedy faz parte da lista. Ele ficou no banco em alguns jogos, mas ainda não estreou. O restante da delegação é formada por atletas do time sub-20. Alguns jogadores estiveram na disputa da Copa São Paulo, no mês passado.

Nem mesmo o técnico Renato Paiva e sua comissão técnica foram para o interior do estado. A equipe será comandada por Rogério Ferreira. Ele assumiu o time sub-20 no lugar de Diogo Siston, demitido após a queda na Copinha.

Diante da oportunidade, os jogadores beneficiados querem mostrar serviço. Mateus Claus, por exemplo, fará seu primeiro jogo no ano. Titular na reta final da Série B do ano passado – após a lesão de Danilo Fernandes -, ele perdeu a vaga com a chegada de Marcos Felipe, que atuou em todos os jogos até aqui.

“Estamos todos preparados. A gente sabe que tem um jogo importantíssimo na próxima semana, na Copa do Nordeste, para nosso futuro na competição. A gente tem consciência disso, está todo mundo preparado. Se assim o professor escolher fazer essa rodagem no elenco, a gente tem que corresponder, porque todo mundo está com a ideia de querer jogar, mas só jogam 11. É importante aproveitar a oportunidade”, avaliou o goleiro.

A decisão de poupar quase que a totalidade do elenco tem uma explicação. O Bahia quer focar na Copa do Nordeste, competição na qual está em penúltimo lugar no grupo B após duas rodadas.

Na terça-feira (14), o adversário é o Fortaleza, na Fonte Nova. Será o primeiro oponente de Série A que o Esquadrão enfrentará na temporada, e o confronto é tratado como um grande teste.

Já no Baianão o cenário é tranquilo. Restando somente duas rodadas para o fim da fase classificatória do estadual, o Bahia tem 18 pontos e garante a liderança com um triunfo. O time pode cravar a melhor campanha também em caso de derrota ou empate para o Doce Mel, desde que Juazeirense e Jacuipense, que somam 13 pontos cada, não vençam os seus jogos. Nesse caso, o tricolor não será mais ultrapassado.

Adversário

Enquanto no Bahia o momento é de tranquilidade, o Doce Mel vive situação completamente inversa. O clube do interior está com um pé e meio na Série B do estadual. A equipe soma apenas dois pontos e estará matematicamente rebaixada se empatar ou perder.

Para ganhar mais uma rodada de sobrevida, o Doce Mel precisa vencer e para que o Bahia de Feira não vença ou o Atlético de Alagoinhas não pontue.

Se vencer os dois jogos que ainda restam na competição, o time poderá chegar a, no máximo, oito pontos e duas vitórias. A equipe ainda teria que melhorar o saldo de gols, que atualmente é de nove negativo, para sonhar com a permanência.

Confira as prováveis escalações:

Doce Mel: João, João Victor, Marcelo, Fernández e Rivaldo; Matheus Erick, Sandro e Davi; Giva, Roberto e Matheuzinho. Técnico: Eduardo Bahia.

Bahia: Mateus Claus, Hygor, Marcelo, Nathan e Ryan; Lucas Araújo Miqueias e Lustosa; Kenedy, Everton e Gustavo Kawã. Técnico: Rogério Ferreira.