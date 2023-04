Número de mortes no Hospital Municipal em 2022 é o menor em nove anos; entenda

(Foto: Wesley Morau)

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), 2022 foi o ano com a menor ocorrência de óbitos no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, considerando o período entre 2013 e o referido ano. Em comparação com 2017 — que ocupa a primeira posição em quantidade anual de falecimentos na unidade, com 791 notificações —, 2022 teve uma redução de 29,4%, apresentando 558 casos. Confira gráfico abaixo:

A alta taxa de mortalidade em 2017 foi resultado de um aumento de 20,7% comparado com 2014 (que apresentou 655 mortes). Acidente Vascular Cerebral (AVC), infarto agudo do miocárdio e pneumonia, por exemplo, foram algumas das principais causas de morte no Hospital Municipal do período em questão. Em 2022, contudo, houve uma redução expressiva. Veja:

Acidente Vascular Cerebral (AVC), não especificado como hemorrágico ou isquêmico

2017: 34

2022: 19

Redução percentual (%): 44

Infarto agudo do miocárdio não especificado

2017: 38

2022: 12

Redução percentual (%): 68

Pneumonia não especificada

2017: 39

2022: 17

Redução percentual (%): 56

A pandemia de COVID-19, por sua vez, exerceu forte influência no aumento de óbitos no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas entre os anos de 2020 e 2021. Com o desenvolvimento das vacinas e adoção de cuidados preventivos por parte da população, é possível verificar uma drástica redução de mortes em decorrência da doença em 2022, conforme gráfico abaixo:

“Sendo referência na região do Extremo Sul baiano, o Regional (como é conhecido) busca zelar pela vida de todos os pacientes assistidos, sendo moradores de Teixeira de Freitas ou das demais cidades da região, aliando recursos tecnológicos modernos e uma equipe multiprofissional extremamente capacitada”, explica Gunter Saboya, diretor administrativo da unidade. Já o secretário de Saúde, Danilo Fernandes, ressalta que “a redução na taxa de mortalidade hospitalar nos ajuda a aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados no Regional, evitando a ocorrência de óbitos passíveis de prevenção”.

O post Número de mortes no Hospital Municipal em 2022 é o menor em nove anos; entenda apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.