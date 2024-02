Nunes e Tabata criticam fala de Lula; Boulos não comenta

Presidente comparou ataques de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus. Apoiado pelo petista, deputado do Psol disse não ser comentarista de suas declarações

Da esquerda para a direita: Ricardo Nunes, Tabata Amaral e Guilherme Boulos Reprodução/Instagram e Sérgio Lima/Poder360

PODER360 19.fev.2024 (segunda-feira) – 18h28



Os principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo se manifestaram à respeito da declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que comparou a operação militar de Israel na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler (1889-1945) durante a 2ª Guerra Mundial (1939-1945). A fala do petista seu deu no domingo (18.fev.2024), durante conversa com jornalistas em Adis Abeba (Etiópia).

Segundo a Conib (Confederação Israelita do Brasil) e a Federação Israelita do Estado de São Paulo, só na capital paulista vivem cerca de 60.000 judeus dos 120.000 que residem hoje no Brasil.

Leia no infográfico abaixo o que disseram o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e os pré-candidatos Guilherme Boulos (Psol), Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil):

E leia abaixo com mais detalhes o que disse cada um.

Ricardo Nunes O prefeito Ricardo Nunes (MDB) se manifestou em seu perfil no X (antigo Twitter). Nas eleições municipais de 2024, ele tem o apoio do PL (Partido Liberal) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eis o que escreveu Nunes:

disse ser “intolerável” a comparação feita por Lula; afirmou que Israel tem direito de se proteger e se defender; para ele, pronunciamentos como o do petista “alimentam” o antissemitismo; desejou solidariedade à comunidade judaica.

Guilherme Boulos Principal adversário de Nunes na disputa pela capital paulistana, o deputado Guilherme Boulos (Psol) se manifestou em entrevista a Rádio BandNews nesta 2ª feira (19.fev.2024). Ele tem apoio de Lula em 2024. A vice em sua chapa é a petista Marta Suplicy (PT). Eis o que disse Boulos:

ao ser perguntado se achou que houve um “exagero” na fala de Lula, Boulos respondeu que não é “comentarista das falas do presidente da República” e que não é candidato a prefeito de Tel Aviv –assista aqui à declaração. Tabata Amaral A deputada Tabata Amaral (PSB) usou seu perfil no X para criticar a declaração de Lula. Disse lamentar “profundamente” o comentário de Lula, classificado por ela como “errado e irresponsável”. Tabata tem o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) em 2024. Eis o que escreveu a congressista:

declarou que comparar a guerra atual ao Holocausto é “errado” e “irresponsável”; afirmou ser necessário um cessar-fogo “urgente” na Palestina e a liberação dos reféns; falou que declarações como a do petista só “alimentam” essa “tragédia”.

Kim Kataguiri O deputado Kim Kataguiri (União Brasil) afirmou ter assinado o pedido de impeachment contra Lula após a declaração contra o governo israelense. Eis o que escreveu o congressista:

afirmou que a declaração de Lula contra Israel é uma “afronta” as vítimas do Holocausto; para ele, o presidente colocou o Brasil em uma “rota de colisão” com uma das nações mais “amigas” do país; chamou o petista de “inepto” e disse que retirá-lo da presidência é questão de “sobrevivência” da diplomacia nacional.