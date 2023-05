Nunes Marques vai a hospital em Brasília após complicação de cirurgia bariátrica

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, passou por uma consulta após uma complicação referente a uma cirurgia bariátrica. A informação foi confirmada ao site da Jovem Pan pela assessoria do hospital DF Star, de Brasília. Segundo o hospital, o ministro realiza um tratamento ambulatorial domiciliar não estando internado na instituição. Ainda de acordo com a unidade de saúde, o ministro está em “excelentes condições de saúde exercendo normalmente as suas atividades laborais e diárias”. O tratamento é referente “a uma complicação cirurgia bariátrica revisional (fístula intestinal) realizada em outra instituição”. O hospital disse ainda que o ministro apresentou uma boa evolução, sem sinais de infecção. Segundo a unidade, retirada do dreno ocorrerá nos próximos dias.

