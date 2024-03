Nus na universidade: comissão da Câmara pauta pedido de investigação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados decidirá, nesta terça-feira (19/3), se enviará à Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitação de abertura de inquérito para investigar uma “apresentação artística” promovida pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg) para “acolher” novos alunos.

Como mostrou a coluna, o diretório acadêmico do curso de Artes Visuais aprovou uma exibição na qual estudantes veteranos ficaram sem roupa para recepcionar os calouros. A iniciativa fez parte do programa “Acolhida Cidadã”, que, segundo a universidade, tem objetivo de “pôr fim a trotes violentos”.

A Comissão de Educação é presidida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Entre os itens que serão apreciados pelo colegiado, nesta terça, consta o seguinte requerimento:

“Requer o encaminhamento de sugestão à PGR para instauração de inquérito referente à apuração de eventuais crimes ocorridos na FURG durante o programa ‘Acolhida Cidadã’, organizado pela coordenação do curso de Artes Visuais”.

Posição da universidade A Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, manifestou-se por meio de nota:

“A Coordenação dos Cursos de Artes Visuais informa que na última sexta-feira (8/3) aconteceu uma performance artística, idealizada e executada por estudantes, que integrou a programação da Acolhida Cidadã, organizada pelo diretório acadêmico.

A performance ocorreu no Átrio, espaço expositivo do Prédio das Artes, e as cenas de nudez não tiveram qualquer conotação erótica e/ou sexual, simplesmente corpos nus.

No momento da performance não havia a presença de crianças no local; ainda que houvesse, conforme matéria publicada em 31/5/2022 pelo Ministério da Justiça acerca da legislação vigente para espetáculos e filmes no país, a classificação indicativa, nessa situação, seria livre.

O Curso de Artes Visuais incentiva as práticas artísticas em performance e não vê nenhum problema na ação realizada”.

