Nutricionista revela qual é a melhor fruta para comer após o treino

Após a prática de atividade física, é importante suprir as necessidades que o corpo apresenta, como alimentação, hidratação e descanso para manter o bom funcionamento do organismo.

Como o plano alimentar é fundamental para atingir os objetivos com os exercícios físicos, no pós-treino é importante dispensar alimentos gordurosos e ricos em açúcar e optar por opções saudáveis, como frutas frescas.

O destaque para a refeição pós-treino se dá porque o lanche escolhido será responsável por repor os nutrientes e ajudar na recuperação muscular, que está diretamente ligada ao desenvolvimento dos músculos.

Melhor fruta para comer após o treino Nutricionista revela que banana é a melhor fruta para comer após o treino Em conversa com o Eat This, Not That, Amy Goodson, nutricionista especialista em dietética esportiva, afirmou que a melhor fruta para comer após o treino é a banana. “Comer uma banana após o treino pode oferecer vários benefícios à saúde e à recuperação, tornando-a uma escolha popular e conveniente para um lanche pós-exercício”, destacou.

De acordo com a nutricionista, as bananas são uma fonte de energia rápida por serem ricas em carboidratos, que são os açúcares naturais como sacarose, frutose e glicose. “Esses açúcares fornecem uma fonte de energia rápida e de fácil digestão”, explicou Goodson.

Além de fornecer carboidratos, a banana também ajuda a repor os nutrientes nos músculos. “Consumir uma banana pós-treino ajuda a repor os estoques de glicogênio nos músculos, que podem se esgotar durante o exercício”, afirmou.

Nutrientes e minerais A fruta também é rica em potássio, mineral que pode ficar reduzido após o exercício, principalmente pela transpiração. “O potássio é um eletrólito que desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio de fluidos, na regulação das contrações musculares e no apoio aos sinais nervosos”, disse Amy Goodson.

O potássio também está relacionado à diminuição do risco de câimbras musculares. “O potássio é essencial para o bom funcionamento muscular e sua reposição pode contribuir para o relaxamento muscular e prevenir câimbras”, evidenciou a especialista ao Eat This, Not That.

Os antioxidantes presentes nas bananas, como dopamina e vitamina C, contribuem para a recuperação muscular por ajudarem a evitar o estresse oxidativo causado pela prática de atividade física. “O estresse oxidativo pode causar inflamação e danos celulares, e os antioxidantes desempenham um papel na mitigação desses efeitos”, contou Goodson.

A nutricionista também afirmou que a banana, além de nutritiva e saborosa, ainda é uma opção de lanche prático e conveniente para consumir após o treino. Segunda ela, as frutas são fáceis de levar para os lugares e não precisam de preparo.

