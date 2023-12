O Judô do Extremo Sul da Bahia conquista um fato histórico

No último sábado, 9 de dezembro de 2024, ocorreu a última etapa do Curso de Formação e Aperfeiçoamento Técnico para exame de faixa preta e graduados de Judô. Pela primeira vez na história, o exame foi realizado no Extremo Sul da Bahia e contou com a presença de atletas de Teixeira de Freitas e de Porto Seguro.

Dividido em três módulos e em três academias (Täiso Judô (Teixeira de Freitas), Associação de Judô de Porto Seguro e Clemilton Reis (Porto Seguro), o curso pode aprimorar os conhecimentos técnicos e a filosofia do Judô para os atletas que fizeram as etapas em Teixeira de Freitas (ocorrida em 23 de Setembro) e de Porto Seguro (ocorridas em 23 de outubro e 09 de dezembro)

Direcionados pelo Sensei Marcos Lima (6º Dan) e pelo Vice-presidente regional Extremo Sul Jorge Aquino (3º Dan), assim como pelos senseis Divalmar Fernandes (2º Dan) e Laurentino (3º Dan), os atletas graduados de Teixeira de Freitas foram: Rogério Argolo (1º Dan), Elias Victor Vaz (1º Dan), Rafael dos Prazeres (2º Dan) e Tayson Oliveira (3º Dan). De Porto Seguro, o atleta Yuri Gamarra (1º Dan), as atletas Katiucha Pereira (1º Dan) e Alexandra Lima (2º Dan) representaram a cidade.

Por ser um esporte Olímpico, todo processo do exame foi administrado pela Federação Baiana de Judô (FEBAJU) e pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), regulamentado pela Federação Internacional de Judô (FIJ) e seguindo o protocolo mundial da academia Kodokan – Japão –, de onde começa essa arte que significa “caminho suave”.

Em tempo… durante esse momento de alegria para o Judô da região, os atletas de Teixeira de Freitas receberam a triste notícia de que o Sensei Luide (faixa preta de Judô) havia falecido. Por isso, essa graduação foi um ambiente de agradecimento e reverência ao querido Sensei Luide Pereira Gonçalves.

Por | Ascom