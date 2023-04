O único diretor do GSI que sobreviveu às exonerações

Saiba qual é o único diretor do GSI que não foi exonerado do cargo e deverá permanecer na função 28/04/2023 10:42, atualizado 28/04/2023 10:43

Reprodução

Apenas um, dos cinco diretores de departamento do GSI, não foi exonerado.

Trata-se do coronel do Exército Luís Sérgio da Costa Souto. Ele comanda a diretoria de Segurança Cibernética do Gabinete de Segurança Institucional.

Como só foi nomeado em meados de março, livrou-se da mancha do 8 de janeiro e resiste firme e forte no cargo.

Ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli recomendará a Lula a permanência do militar na função.

Luís Sérgio da Costa Souto é professor de Segurança Cibernética no Colégio Interamericano de Defesa.

