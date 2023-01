Segundo os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada com análise da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o volume de serviços na Bahia caiu 0,8%, em novembro de 2022 na comparação com outubro, na série com ajuste sazonal. A taxa negativa se apresenta após a redução de 1,8% no mês imediatamente anterior.

Segundo a análise da Coordenação de Acompanhamento Conjuntural da SEI, o mês de novembro foi marcado pelo período pós-eleição, levando a uma contração no consumo das famílias nas atividades relacionadas ao setor, devido às incertezas do cenário político nos meses subsequentes, o que refletiu negativamente no resultado do indicador.

Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, 2021, o volume de serviços na Bahia avançou 3,4%, mostrando um aumento na movimentação no setor. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com destaque para Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (7,7%), que contabilizou a variação positiva mais expressiva, seguida pela atividade de Outros serviços (6,3%), Serviços profissionais, administrativos e complementares (2,1%) e Serviços prestados às famílias (0,1%). Por outro lado, a atividade de Serviços de informação e comunicação (-2,1%) contribuiu negativamente.

O indicador acumulado do ano registrou incremento de 7,5%, e o indicador acumulado dos últimos 12 meses aumentou 7,3%.

A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 8,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior (novembro de 2021), e quatro das cinco atividades impactaram positivamente: Outros serviços (14,1%), Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (13,5%), Serviços profissionais, administrativos e complementares (8,6%) e Serviços prestados às famílias (7,9%). Apenas Serviços de informação e comunicação (-3,8%) contribuiu negativamente.

Turismo

O volume das atividades turísticas na Bahia caiu 2,4% em novembro de 2022, na série com ajuste sazonal, segundo os resultados da PMS. Em relação ao ano anterior, novembro de 2021, houve expansão de 4,9%. O segmento acumula no ano ampliação de 26,0% no seu volume de atividades, enquanto a expansão nos últimos 12 meses foi de 26,7%.

Já a receita nominal do segmento cresceu 0,6% em relação a outubro e 18,0% em relação ao mês de novembro do ano anterior, acumulando 46,8% de expansão anual e 47,0% de expansão nos últimos 12 meses.