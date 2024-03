Obra do Parque Municipal da Biquinha avança

Obra do Parque Municipal da Biquinha (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com a obra do Parque Municipal da Biquinha, localizado no bairro Colina Verde, e que será o primeiro parque ecológico da cidade — integrando lazer e educação ambiental aos teixeirenses.

No momento, a equipe responsável atua em serviços como a conclusão da praça do parque e marcenaria para instalação do portal, escavação do lago e construção do chafariz; logo, serão iniciadas ações como a instalação do alambrado do campo, por exemplo.

Possível devido a recursos próprios do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), o projeto conta com mirante, praças, um lago artificial, chafarizes e um caminho de acesso para o uso e a preservação da nascente do Córrego Charqueada.

Obra do Parque Municipal da Biquinha (Fotos: Marley Ribeiro)

